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Японский массаж Асахи для лица получил широкую известность во всем мире благодаря популярному в Японии эксперту по красоте Yukuko Tanaka (Юкуко Танака). По-сути, она не только обобщила и систематизировала многолетний опыт японок по применению древней методики массажа, но и сумела в нужной форме преподнести его широкой публике. Госпожа Танака создала серию видео-уроков, обучающих массажу Асахи, и выпустила книгу Yukuko Tanaka’s Face Massage («Массаж лица от Юкуко Танака»), которая в 2007 году стала главным бестселлером в Японии.

В России данная техника получила известность именно как массаж Асахи, что в переводе с японского означает «Утреннее Солнце», хотя настоящее ее название — ZOGAN-massage («Создание Лица»).



Отличительные особенности массажа Асахи

Основное отличие гимнастики Асахи от общепринятых европейских методик массажа заключается в более жестком физическом воздействии на кожу лица и частичном отклонении от привычных массажных линий. Причина такого «безжалостного» обращения с кожей лица кроется в основной цели методики, которая заключается в воздействии на все структуры, формирующие лицо, включая даже костную ткань. Кстати сказать, массаж Асахи иногда и называют остеопатическим.

В ходе процедуры затрагиваются не только поверхностные мимические, но и глубоко расположенные мышцы лица, благодаря чему происходит расслабление лицевой мускулатуры, укрепление и оздоровление сосудов лица, подтяжка его овала. Ощутимо улучшается состояние соединительной ткани, а кожа «молодеет» лет на семь.

Большое внимание в данной методике уделяется массажу лимфатических линий, что в свою очередь ускоряет вывод токсинов и лишней жидкости из тканей лица, а также улучшает их питание.

Асахи часто называют именно самомассажем. И действительно, изучив основные правила и техники, можно проводить массаж лица Асахи в домашних условиях не менее эффективно, нежели у специалиста.



Правила проведения массажа Асахи



Массаж проводится только на чистой коже. Используются только натуральные массажные средства (например, оливковое масло или овсяное молочко). Кожа подготавливается к массажу растирающими движениями постоянной силы. Массаж производится при помощи указательного и среднего или среднего и безымянного пальцев. В области лба используют три пальца, в области глаз – один, а на щеках – ладонные возвышения больших пальцев или всю ладонь. Массажные движения производятся с применением силы, однако болевые ощущения недопустимы и являются первым признаком неправильной техники массажа. В зонах расположения лимфоузлов сила нажима уменьшается, достаточно легкого поглаживания путей лимфотока. Поэтому перед проведением самомассажа необходимо изучить схему расположения лимфатических узлов на лице и шее:

Упражнения всегда заканчиваются завершающими движениями вдоль боковых контуров лица от околоушных лимфоузлов до ключиц, двигаясь по шее. На худом лице массаж проводится по особой технике, при которой прорабатывается в основном верхняя часть лица. В противном случае возможно его еще большее похудение. Процедура проводится ежедневно в течение 7-10 минут.

Противопоказания к применению массажа



Противопоказаниями к проведению процедуры являются:

различные кожные заболевания, в том числе, обострение инфекции герпеса и воспаления;

отоларингические заболевания;

патологии лимфатической системы;

наличие злокачественных новообразований;

общее недомогание.

Техника массажа Асахи



Массаж Асахи для лица состоит из 11-ти упражнений:

1. Начинаем с области лба.

Плотно прижимаем к середине лба указательные, средние и безымянные пальцы (так, чтобы кисти рук были расположены горизонтально), и через три секунды с применением силы отводим их к вискам. Там поворачиваем ладони на 90 градусов и, уменьшая силу нажима, двигаемся к ушам. Заканчиваем упражнение завершающим движением (по боковым поверхностям лица и шеи до ключиц), усиливая отток лимфы от лица.

2. Укрепляем область глаз.

Прикасаемся подушечками средних пальцев к коже у внешних уголков глаз и, не применяя силы, снизу подводим их к внутренним уголкам (сами углы обходим). Далее с нажимом ведем по верхнему глазничному краю к внешним уголкам глаз и останавливаемся у висков на три секунды. Затем опять без нажима проводим по нижнему глазничному краю, после чего уже с давлением продвигаемся под глазом в обратном направлении. Задерживаемся на три секунды у висков, слегка надавив средним и указательным пальцами, проводим пальцы дальше к вискам, останавливаемся на три секунды и без нажима продвигаемся к лимфатической точке, расположенной у козелка уха. Выполняем завершающее движение.

3. Укрепляем область рта и подбородка, поднимаем уголки губ.

С некоторым усилием прижимаем безымянные и средние пальцы обеих рук к коже в ямке подбородка. Сосчитав до трех, с нажимом обходим уголки губ, соединяем пальцы в ямке над верхней губой. Надавливаем в течение трех секунд, пытаясь как бы приподнять перегородку носа. Резко убираем пальцы и переносим их в ямку подбородка. Это единственное упражнение, в котором завершающий прием не выполняется.

4. Корректируем носогубные складки, укрепляем мышцы.

Сразу после третьего упражнения перемещаем пальцы во впадины у крыльев носа и с давлением совершаем пять движений вниз-вверх, как бы рисуя восьмерки. После этого без нажима продвигаемся средними и указательными пальцами в верх переносицы и совершаем 2-3 движения от центра к краям и обратно (при движении обратно нажим ослабляем). Далее с силой двигаемся до козелков ушей и выполняем завершающий прием.

5. Упражнение для щек «остеопатическое».

Упражнение начинаем с ямки подбородка. С максимальной силой обводим пальцами вокруг уголков губ и «вонзаемся» около ноздрей в верхнечелюстную кость, далее вверх до глаз, где задерживаемся на три секунды. Затем продвигаемся к вискам и, уменьшив нажим, перемещаемся к козелкам ушей, откуда выполняем завершающее упражнение.

6. Упражнение «зигзаг». Поднимаем щеки.

Одну щеку фиксируем, упираясь ладонью в нижнюю челюсть. По другой — с давлением двигаемся двумя пальцами оттуда, где начинается жевательная мышца, и по диагонали до глаз. Задержавшись на три секунды и ослабив давление, передвигаемся до козелков ушей и выполняем завершающий прием.

7. Укрепление щек, устранение носогубных складок.

Кладем указательные, средние и безымянные пальцы горизонтально на скуловые кости, с силой сжимаем ноздри, а затем отводим пальцы до козелков ушей для выполнения завершающего движения.

8. Остеопатическое упражнение для лифтинга кожи лица.

Соединяем руки перед собой на уровне груди – ладонь к ладони, предплечье к предплечью, ладони раскрываем под углом 90 градусов относительно предплечья и кладем подбородок на раскрытые ладони. Надавливаем на подбородок три секунды. Двигаем ладони вверх по лицу, проводя при этом большими пальцами по ушной раковине. Ладони оказываются на скуловых костях. С усилием проводим ладонями до висков, откуда спускаемся к козелку и завершаем упражнение стандартным приемом.

9. Корректируем овал лица.

Кладем подбородок на основание ладони, так чтобы ее пальцы оказались направлены в сторону уха. Следим, чтобы захватывался весь подбородок, а не только челюстная кость. С усилием двигаем ладонь к козелку. Завершаем упражнение. Повторяем его с другой стороны.

10. Убираем второй подбородок.

Соединяем ладони перед лицом, большие пальцы отводим на 90 градусов в направлении шеи. Открываем ладони, образуя ромб, и прижимаем указательные пальцы к лицу. Подбородок должен лежать на больших пальцах, а нос «спрятан» между ладоней. Массируем большими пальцами под подбородком. Фиксируем большие пальцы, а остальные с силой разводим до висков, проводя при этом указательными пальцами по нижнему глазничному краю. Завершаем упражнение.

11. Разглаживаем лоб.

Разводим локти, располагая предплечья параллельно полу. Пальцами одной руки, мягко зигзагообразными движениями разглаживаем лоб от виска к виску и обратно. Затем уже обеими руками выполняем горизонтальные движения, как в первом упражнении. Завершаем стандартным образом.

Упражнения 1-11 повторяем по три раза. Но даже если вы сделаете каждое упражнение всего по одному разу, но по всем правилам, результат все равно будет.

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Результат после применения массажа Асахи



Результат таких регулярных, но несложных усилий в прямом смысле слова «на лицо». Навредить коже достаточно сильным, но столь коротким воздействием невозможно, так как в ней заложен определенный запас эластичности. А вот уменьшить морщины, увеличить ту самую эластичность, придать упругость и гладкость коже, подтянуть овал лица, избавиться от отечности и мешков под глазами – вполне реально. Об этом свидетельствуют многочисленные положительные отзывы о массаже Асахи, кои в великом множестве встречаются в интернете.

Добрый совет перед проведение массажа



Потренируйтесь правильно выполнять массажные движения, не применяя физических усилий. И только после того, как почувствуете, что хорошо разбираетесь в технике, приступайте к выполнению массажа, соответствуя основным правилам его проведения. Запомните, что даже самый лучший инструмент эффективен только при грамотном его использовании.

Массаж Асахи для лица видео